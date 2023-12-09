До начала мероприятия осталось около месяца

Компания Phison хорошо известна компьютерным энтузиастам как производитель контроллеров для твердотельных накопителей – их используют для своей продукции многие компании второго эшелона, выпускающие SSD. Под «вторым эшелоном» в данном случае подразумеваются бренды, самостоятельно не выпускающие как контроллеры, так и чипы памяти, то есть не Samsung и не Western Digital, а закупающие такие компоненты у сторонних поставщиков, например, Phison и Micron.

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До мероприятия CES 2024 осталось около месяца, и в Phison решили заранее рассказать о том, что будет показано на выставке. По предварительным данным, ожидать можно презентации как минимум одного флагманского PCI-E 5.0 SSD, контроллера для более доступных накопителей, поддерживающих ту же версию интерфейса, а также еще нескольких решений. Если же говорить об упомянутой флагманской модели, то она может получить название Phison PS5026-E26 Max14um. Скорость последовательного чтения, демонстрируемая устройством, составляет до 14.7 ГБ/с. Вероятно, накопитель будет оснащен активной системой охлаждения с одним или двумя миниатюрными вентиляторами.

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Помимо всего прочего, Phison представит безбуферный четырехканальный контроллер PS5031-E31T с высокой энергоэффективностью. Он предназначен для PCI-E 5.0 SSD 10,8 со скоростью последовательных чтения и записи до 11 ГБ/с, емкость которых составляет до 8 ТБ. Также компания намерена показать контроллер PS5027-E27T для компактных накопителей формата 2230. Такие SSD часто используются в портативных консолях вроде Steam Deck или ASUS ROG Ally.