Победу ей пророчили почти все обозреватели и большинство геймеров

Как сообщают тематические СМИ и ресурсы, ролевая игра Baldur's Gate 3 ожидаемо стала «Игрой года» в рамках мероприятия The Game Awards 2023. Также она получила титулы «Лучшая ролевая игра», «Выбор игроков», «Лучшая сетевая игра» и «Лучшая поддержка сообщества». Награду «Лучшая актерская игра» получил Нил Ньюбон, озвучивавший персонажа Астариона из BG3. Что же касается главной номинации – в данном случае победа этой шедевральной RPG была легко прогнозируема – многие обозреватели и геймеры называли Baldur's Gate 3 лучшей ролевой игрой со времен The Witcher 3: Wild Hunt или даже со времен Dragon Age: Origins, если не причислять третью часть саги о похождениях ведьмака Геральта к RPG – все-таки это Action/RPG.

реклама

Выход BG3 на ПК состоялся 3 августа, а 2 сентября она стала доступна на консолях Sony PlayStation 5. Порт для консолей Xbox вышел сегодня, 8 декабря. Ранее разработчики из Larian Studios заявляли, что не планируют выпускать для игры крупных аддонов, но в дальнейшем намерены создать еще более грандиозный проект. Сейчас же команда активно занимается поддержкой игры – для нее вышло уже пять крупных обновлений.