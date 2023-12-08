Впрочем, информация пока непроверенная

Известный инсайдер под ником harukaze5719, ранее неоднократно предоставлявший информацию, которая впоследствии оказывалась достоверной, заявил, что обновленная версия графического ускорителя NVIDIA GeForce RTX 3050, оснащенная только 6, а не 8 гигабайтами видеопамяти, будет обладать весьма скромным TGP на уровне 75 Вт, рекомендованная же стоимость устройства составит не более 179-189 американских долларов. Об этом информатор сообщил на своей странице в социальной сети X (ранее, до приобретения ее Илоном Маском и переименования – Twitter).

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Оригинальная RTX 3050 с 8 гигабайтами памяти стоила на старте продаж 249 долларов, но, по слухам, она мешает продажам новенькой RTX 4060, обладающей тем же объемом VRAM. Обновленная «три тысячи пятидесятая» будет намного медленнее первой версии, и не только из-за урезанного теплопакета – предположительно, шина памяти в ее случае будет 96-битной, а не 128-битной. При этом вряд ли в компании NVIDIA хотят, чтобы новая RTX 3050 была слабее, чем GTX 1660 Ti/Super, поэтому баланс характеристик до релиза может измениться: текущий их предварительный набор выглядит слишком уж скромным для современной игровой видеокарты.