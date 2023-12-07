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[Zero]
Xiaomi представила электрический чайник с дисплеем и технологией шумоподавления
Он стоит всего 25 американских долларов

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Китайская корпорация Xiaomi выпускает не только мобильные устройства и всевозможные носимые гаджеты, но и бытовую, а также мелкую кухонную технику – чаще всего она выходит под брендом Mijia. Как сообщает популярный ресурс ITHome, под этим же брендом компания презентовала современный электрический чайник, который получил название Constant Temperature Electric Kettle P1 Light Edition. Среди его ключевых особенностей – возможность поддерживать установленную температуру воды, наличие цифрового экрана и особое шумопоглощающее покрытие. Если верить производителю, при кипячении воды решение выдает всего 47 дБ против ~70 дБ у продукции конкурентов.

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Чайник может как кипятить воду, так и нагревать ее до одного из четырех уровней: 45°C, 60°C, 70°C или 85°C, что позволит не тратить время на ожидание и в любой момент готовить желаемые напитки. Сообщается, что мощность чайника – 1800 Вт, также он поддерживает автоотключение и защиту от чрезмерного нагрева. Специальная двухступенчатая крышка предотвращает слишком быстрый подъем пара. Внутренняя емкость изготовлена из подходящей для продуктов нержавеющей стали. Приобрести новинку в Китае можно будет уже 8 декабря, а ее стоимость составит всего 25 американских долларов. Когда устройство появится в других странах – пока неизвестно.

#xiaomi #бытовая техника #чайник #mijia #электрический чайник #кухонная техника
Источник: ithome.com
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