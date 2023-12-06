Голосовой помощник научится запоминать и использовать информацию

Компания «Яндекс» анонсировала перевод голосового помощника «Алиса» на более совершенную, чем ранее, версию нейросети под названием YandexGPT 2. Для пользователя подобное усовершенствование будет означать, что «Алиса» теперь будет запоминать информацию в ходе диалога и сможет использовать ее далее – простейший пример такого взаимодействия пользователя и нейросети можно увидеть на заглавном скриншоте.

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Помимо всего прочего, голосовой помощник получит доступ к размещенной в интернете информации, будет генерировать больше креативных идей, сможет более качественно решать задачи и выдавать дополнительные игры для детей. В настоящий момент такая функциональность доступна в бета-версии, протестировать которую можно, заполнив заявку на сайте «Яндекса». После завершения тестирования обновленная «Алиса» станет доступна для всех пользователей – как в фирменных умных колонках «Яндекс.Станция» различных модификаций, так и через браузер компании или приложение. Кстати, по данным на ноябрь 2023 года, число активных «Яндекс.Станций» впервые превысило 7 миллионов штук – их покупают довольно часто, особенно в периоды акций и скидок, такие, как «Черная пятница».