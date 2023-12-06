Она уже активна для части пользователей

Как сообщает портал AndroidHeadlines, популярный видеосервис Youtube работает над функцией отображения количества просмотров и лайков в реальном времени, без необходимости обновления страницы. Это одни из основных параметров, определяющих популярность контента, поэтому их динамическое обновление – весьма полезная и востребованная функция. Она уже доступна для небольшой части пользователей в тестовом режиме, и если тестирование пройдет успешно, в будущем Youtube может распространить нововведение на всю свою аудиторию. Для сервиса это обычная практика.

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Динамический счетчик будет работать вне зависимости от того, обновляется видео или стоит на паузе, но, вероятно, только в активной вкладке. Ожидать массового распространения новой функции следует не ранее, чем через несколько месяцев, при этом она может и вовсе не пойти в релиз – далеко не все тестируемые Youtube нововведения в итоге применяются для всех пользователей. Впрочем, отображение количества лайков и просмотров в реальном времени способно увеличить интерес аудитории к контенту и время нахождения на ресурсе, поэтому стоит ожидать, что площадка не будет от этого отказываться.