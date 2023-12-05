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[Zero]
Патч 2.1 может стать последним крупным обновлением для Cyberpunk 2077
После него компания сфокусируется на следующих играх

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Как сообщает IGN, патч 2.1 для Action/RPG Cyberpunk 2077, добавляющий в игру ожидаемую многими пользователями систему метро, может стать для проекта последним крупным дополнением, после которого команда сфокусируется на разработке сиквела, а также The Witcher 4 (Polaris). По данным журналистов, над следующей игрой по вселенной «Ведьмака» трудится уже больше половины всей студии CD Project RED. Впрочем, как считают эксперты, компанда проекта продолжит выпускать мелкие патчи – в первую очередь, с исправлениями различных игровых багов, найденных геймерами.

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Обновление 2.1 для Cyberpunk 2077 выйдет сегодня, 5 декабря. Помимо этого, в продажу поступит Cyberpunk 2077: Полное издание (Ultimate Edition) – версия игры, включающая в себя весь когда-либо выходивший для нее официальный контент, включая дополнение Phantom Liberty. Оригинальная версия Action/RPG вышла в 2020 году, аддон же – лишь в сентябре 2023 года. Ранее, 4 декабря компания NVIDIA презентовала обновленный драйвер для графических ускорителей GeForce с поддержкой DLSS 3.5 для последней версии Cyberpunk 2077.

#игры #cyberpunk 2077 #cd project red #cd project
Источник: 3dnews.ru
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