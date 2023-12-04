Или самым популярным "иксом", если пользоваться терминологией Илона Маска

Как сообщают тематические СМИ и ресурсы, посвященные геймингу, твит (или, если пользоваться обновленной терминологией от Илона Маска, «икс») с тизером, посвященным будущему трейлеру криминального боевика GTA VI от Rockstar Games, за сутки собрал 1.7 миллиона лайков, тем самым став самым популярным за все время существования соцсети постом, посвященным видеоиграм. Сейчас у твита уже 1.9 миллиона лайков и 161 миллион просмотров. Кстати, предыдущий рекорд (1.4 миллиона лайков за сутки) также принадлежал твиту о GTA VI.

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Сам трейлер будет доступен уже 5 декабря, в 17 часов по московскому времени, и, вероятно, установит еще один рекорд. На игровых сайтах отмечают, что подобная популярность свидетельствует о повышении интереса к геймингу в целом, который давно уже перестал восприниматься как занятие для нердов и социофобов, и стал считаться нормальным видом отдыха и развлечения. Вполне вероятно, что GTA VI, если она выйдет в 2024 году, станет «Игрой года» – Rockstar Games пока не подводила своих фанатов. В текущем же, 2023 году вряд ли какая-либо игра может потягаться по популярности и оценкам с Baldur’s Gate 3.