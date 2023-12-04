Полноценный запуск видеоплатформы должен состояться в следующем году.

Компания МТС объявила о запуске открытого бета-тестирования видеосервиса NUUM, который, по оценке некоторых экспертов, представляет из себя «очередной отечественный аналог Youtube». Принять участие в тестах могут все желающие – как на официальном сайте площадки, так и при помощи приложений для Android или iOS. Выйти из «беты» сервис должен в следующем году, что же касается текущего функционала NUUM – к нему относятся, например, возможность загрузки горизонтальных и вертикальных видео, а также ведения онлайн-трансляций.

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Если верить заявлениям МТС, платформу уже тестируют как простые пользователи, так и некоторые популярные контент-мейкеры. Компания планирует выпускать обновления функциональности и исправления багов каждые 2-3 недели, чтобы сделать сервис максимально соответствующим требованиям и пожеланиям как блогеров и зрителей, так и бизнеса и рекламодателей. В настоящий момент поддержать авторов контента можно только посредством доната, но в следующем году NUUM презентует схему монетизации и модель поощрения блогеров. Вероятно, МТС будет продвигать площадку среди своих абонентов, хотя неизвестно, получится ли у нее потеснить VK Video, Rutube и других конкурентов.