Популярны ее чипы и в потребительских модулях DDR5

Как сообщает издание Business Korea, компания SK Hynix заняла уже 35% рынка чипов памяти DRAM, на серверном же рынке ее доля составляет внушительные 49.6%. Главным конкурентом Hynix является южнокорейская корпорация Samsung, контролирующая 39,4% всего рынка чипов памяти. Третье место занимает компания Micron – совместно упомянутые фирмы входят в «большую тройку» производителей чипов DRAM и NAND. Некоторые эксперты упоминают также китайскую YTMC, но ее доля заметно скромнее.

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Память для серверов занимает 35-40% всего рынка ОЗУ, поэтому успехи SK Hynix на данном рынке не следует недооценивать. Хорошо идут дела у компании и на потребительском рынке – в высокочастотных модулях DDR5, как правило, используются чипы Hynix A-Die или Hynix M-Die. Ранее Samsung, Hynix и Micron намеренно снизили объемы выпуска чипов, чтобы остановить падение их стоимости. Такая стратегия привела к успеху – удешевление сменилось удорожанием, и сейчас эксперты прогнозируют возникновение в 2024 году дефицита ОЗУ. Антимонопольные органы США и Южной Кореи при этом пока предпочитают не вмешиваться, хотя ситуация имеет признаки картельного сговора.