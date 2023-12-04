Покупка машины сейчас - дорогое удовольствие

Согласно информации аналитиков портала Авто.ру, в России немного подешевели новые автомобили – в среднем машина в салоне в начале декабря стоит 3.86 миллиона рублей, что на 0.6% меньше, чем в начале ноября. Есть, впрочем, неприятный нюанс – менее чем за год средняя стоимость нового авто выросла на 800 тысяч рублей, и рост цен, согласно прогнозам участников рынка и экспертов, продолжится – как из-за увеличения утилизационного сбора, так и из-за нестабильности курса российской национальной валюты, а также проблем с логистикой.

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Ощутимо подешевели за последний месяц некоторые китайские авто – например, топовые кроссоверы марки Chery сбросили в цене 300-350 тысяч рублей. При этом большинство российских автовладельцев по-прежнему относятся к транспортным средствам из Поднебесной с настороженностью: на тематических форумах и в группах в социальных сетях водители делятся негативным опытом ремонта. Ждать некоторые запчасти приходится по несколько месяцев, при этом у китайских брендов отсутствует налаженная система сервисного обслуживания автомобилей, в отличие, например, от японской Toyota или корейских Kia и Hyundai.