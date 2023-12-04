Приобретение автомобиля, как и другие крупные покупки, связано с рисками

Как сообщают СМИ, «Сбер» и Минцифры РФ проапгрейдили один из важных сервисов в рамках портала «Госуслуги» – его обновленная версия позволит безопасно приобретать и продавать автомобили. Теперь на площадке можно не только заключить в электронном формате договор купли-продажи, но и осуществить платеж через аккредитив. В таком случае банк «заморозит» денежные средства до тех пор, пока автомобиль не будет перепоставлен на учет в ГИБДД. Исполняться аккредитив будет в автоматическом режиме: когда данные из ГИБДД поступят в банк, деньги перейдут от покупателя продавцу.

По словам зампреда правления Сбербанка Анатолия Попов, сделки, связанные с автомобилями, как правило, являются крупными покупками, и совместный проект банка с Минцифры позволит защитить интересы граждан. Как считает господин Попов, подобный сервис, который можно условно назвать «безопасной сделкой», быстро завоюет популярность среди отечественных автолюбителей. В данном случае, вероятно, топ-менеджер прав – на автомобильных форумах и в тематических группах в социальных сетях инициативу встретили с одобрением.