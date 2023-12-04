Его дизайн был вдохновлен микрофоном Shure 55SH

Как сообщает популярный ресурс TechPowerup, компания Noblechairs презентовала геймерское кресло LEGEND Shure Edition, дизайн которого был вдохновлен популярным микрофоном Shure 55SH – его изображение можно увидеть на спинке новинки. Сообщается, что модель подходит для пользователей ростом до 2 м и весом до 150 кг. В качестве покрытия используется экокожа высокого качества, также в нее интегрированы велюровые вставки.

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Как и многие другие премиальные кресла, LEGEND Shure Edition может похвастаться использованием в качестве наполнителя специальной пены. Используется пена и в подушках. К дополнительным особенностям решения можно отнести регулируемую поясничную опору, прочный стальной каркас, газлифт 4 класса, 4D-подлокотники, мультиблоковый механизм качания и возможность откидывания спинки на 125 градусов. Выполненные из нейлона и полиуретана 60-миллиметровые ролики обеспечивают надежную опору и комфортное перемещение. Стоимость кресла составляет 490 евро, так что позволить его себе могут в первую очередь обеспеченные геймеры.