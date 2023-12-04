Ранее компания представила GeForce RTX 4090 с турбиной и GeForce RTX 4070.

Как сообщает популярный ресурс VideoCardz, китайская компания AFOX презентовала собственную версию графического ускорителя NVIDIA GeForce RTX 4060. Модель получила черный с красными вставками пластиковый кожух и средних размеров систему охлаждения с двумя небольшими вентиляторами, эффективности которой более, чем достаточно. Дополнительных функций вроде заводского разгона или подсветки не предусмотрено, зато стоимость новинки, вероятно, не будет слишком высокой. Карта обходится одним 8-контактным разъемом питания и работает на стандартных частотах: 1830/2460 МГц. Как и другие RTX 4060, она поддерживает четвертую версию интерфейса PCI-Express, хотя задействует лишь 8 из 16 линий.

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Ранее AFOX представила модификацию видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 с турбиной, а также трехвентиляторную RTX 4070. В основном графические ускорители компании предлагаются на внутреннем китайском рынке, при этом в настоящий момент они не продаются ни одним из известных ритейлеров. Будет ли AFOX выпускать другие графические ускорители Ada Lovelace, сейчас неизвестно, нет данных и о том, когда в продаже появятся уже представленные ей модификации.