Пока неизвестно, разрабатывается ли такое устройство на практике

Как сообщает ресурс Gamerant, компания Sony получила патент на геймпад с системой помощи игроку, основанной на машинном обучении – вероятно, для ее работы будет использоваться специальный ИИ-процессор или CPU компьютера/консоли. Особенность устройства заключается в следующем: если система решит, что игроку требуется помощь, она подсветит грани кнопок, которые необходимо нажимать или выведет дополнительную информацию на мини-экран, расположенный на самом геймпаде.

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Разрабатывается ли устройство, подобное описанному в патенте, на практике, пока неизвестно, но сама его концепция вызывает некоторые вопросы – большинство геймеров не смотрят на клавиатуру или геймпад, когда проводят время за играми. Только в 2023 году Sony подала заявки на почти 1400 патентов, поэтому, возможно, девайс с интеллектуальной подсветкой кнопок в ближайшее время не появится. При этом, как считают эксперты, компания продолжит экспериментировать с возможностями геймпадов – ранее она выпустила модель Dualsense с сенсорной панелью, с помощью которой можно, например, управлять автомобилем в гоночных играх.