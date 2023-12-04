В прошлом году спрос на кнопочные телефоны резко вырос после объявления частичной мобилизации

Как сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на информацию, полученную от дистрибьюторов и ритейлеров, продажи кнопочных телефонов на российском рынке продолжают снижаться, при этом доля устройств отечественных брендов, напротив, растет. По мнению некоторых экспертов, такие телефоны могут приобретаться для использования в зоне СВО и в пограничных с ней районах.

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Согласно подсчетам МТС, за десять месяцев 2023 года продажи кнопочных телефонов снизились на 11% в штучном выражении и на 17% в денежном по сравнению с тем же периодом прошлого года. За указанный период было реализовано порядка 4.7 миллионов кнопочных телефонов на 7.4 миллиарда рублей. Средняя стоимость таких телефонов уменьшилась на 7% и составляет 1.6 тысячи рублей. Ранее осенью 2022 года был отмечен всплеск спроса, связанный с объявлением в стране частичной мобилизации, но он оказался кратковременным.

Примечательно, что если говорить исключительно об интернет-продажах, то таким способом россияне стали приобретать кнопочные телефоны охотнее: всего в онлайне было реализовано более 1.03 миллиона штук, на 21% больше, чем годом ранее. У продукции же некоторых отечественных брендов наблюдался рост продаж более, чем на 100% – например, у F+, Maxvi и Strike. Телефоны же таких компаний, как Nokia и Panasonic российские потребители стали приобретать на 43-44% меньше.

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Как считает эксперт Александр Сурков, рынок кнопочных телефонов будет понемногу сжиматься – чаще всего такие аппараты покупают как дополнительные, рабочие или резервные. Согласен с мнением специалиста и аналитик IT-холдинга Fplus Артур Махлаюк – он полагает, что в 2024 году снижение продаж кнопочных телефонов составит 10-15%, при этом популярность отечественных брендов продолжит увеличиваться. Поделился комментарием с журналистами «Коммерсанта» и глава аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков – он солидарен с прогнозами на снижение продаж.