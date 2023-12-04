Наставник может быть дисквалифицирован на несколько матчей

В социальных сетях и на спортивных интернет-ресурсах разгорелся очередной скандал – его причиной являются слова главного тренера сборной России по футболу и футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина. Решение проводить матч «ЦСКА-Ростов» наставник критиковал еще до игры, причем не стесняясь в выражениях. После проигранного со счетом 0-2 поединка Карпин высказался еще более жестко: «Какие были варианты победить? Не было никаких вариантов. А вот какой дебил, какой идиот принимал это решение, чтобы видеть это действо?»

реклама

Слова тренера вызвали жаркую дискуссию в Интернете, при этом, судя по комментариям, большинство любителей футбола встали на сторону Карпина, поддержав мнение о том, что переход на систему «осень-весна» осуществлялся не для того, чтобы играть в неприемлемых футбольных условиях. Нашлись, впрочем, у тренера и оппоненты, считающие, что играть нужно в любую разрешенную регламентом погоду, а коуч должен быть оштрафован и дисквалифицирован на 2-4 игры за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча. Опрос на портале Championat.com показывает, что примерно три четверти пользователей поддерживают позицию Карпина о необходимости переноса матчей из-за погоды, а четверть – не поддерживают.