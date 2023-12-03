Большинство из них предназначены для серверов

Как сообщает популярный ресурс VideoCardz со ссылкой на данные автора канала Moore's Law Is Dead, компания AMD работает над серверными процессорами Epyc на основе микроархитектуры Zen 6. Такие CPU будут включать в себя чиплеты по 32 ядра. Известно, что в линейку Epyc-E войдут модели с 32 и 64 ядрами, «большие» же Epyc, по предварительным данным, смогут получить до 256 ядер. Здесь стоит напомнить, что сейчас на один чиплет у AMD приходится 8 ядер, или, в редких случаях (Epyc Bergamo) 16 ядер.

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Потребительских процессоров AMD Ryzen 32-ядерная компоновка, вероятно, не коснется, но они могут перейти на 16-ядерную, что позволит сократить задержки межъядерного взаимодействия и оптимизировать ряд других параметров работы CPU. Впрочем, ожидать релиза Zen 6 в ближайшее время не приходится – компания не выпустила и даже не представила многие продукты Zen 5, ожидают выпуска и отдельные решения на Zen 4, например, Instinct MI300. У AMD обширная дорожная карта, и, если судить по данным инсайдеров, компания пока реализует свои планы достаточно успешно, хотя вряд ли это можно сказать о десктопном потребительском сегменте. Конечно, Ryzen 7 7800X3D – отличный игровой процессор, но для работы он подходит хуже, чем конкурирующие модели Intel, прочие же CPU Ryzen 7000 разочаровали многих экспертов и потребителей.