Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
[Zero]
MyDrivers: оперативная память подорожала на 15-20% и рост цен продолжится
Из-за сокращения производства крупнейшими игроками

реклама

Как сообщает популярный ресурс MyDrivers, стратегия крупнейших мировых производителей чипов памяти, таких, как Samsung, Hynix и Micron, сработала, и оптовые цены на оперативную память DDR4 и DDR5 увеличились на 15-20%. Повысились во многих магазинах и розничные цены, хотя это пока успели заметить не все потребители. Здесь стоит напомнить, что из-за ранее возникшего превышения предложения над спросом на рынке чипов, и, соответственно, удешевления такой продукции, упомянутые выше компании намеренно снизили объемы производства. Некоторые эксперты высказывали мнение, что подобные действия производителей можно считать картельным сговором, и в ситуацию должны вмешаться антимонопольщики. Другие же возражали, говоря о том, что, если удешевление продолжится, Samsung, Hynix и Micron будут работать «в минус».

реклама

Как бы то ни было, кризис перепроизводства на рынке чипов памяти DRAM и NAND позади, хотя для покупателей это скорее плохая новость, чем хорошая – в 2024 году, по всей видимости, будут дорожать как модули и комплекты оперативной памяти, так и твердотельные накопители. Причем даже если производители снова увеличат объемы выпуска продукции, снижение цен на ОЗУ и SSD произойдет с задержкой как минимум в несколько месяцев. Проще говоря, окно возможностей для доступного по цене апгрейда подсистемы памяти закрылось, и нескоро откроется вновь.

#оперативная память #озу #чипы памяти
Источник: news.mydrivers.com
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Использование памяти DDR5 в игровых ПК не имеет смысла — она быстрее DDR4 всего на 5%
Revegnus: Внедрение ИИ в смартфоны со временем сделает конфигурации с 500Гб памяти минимальными
Чипы памяти NAND и DRAM дорожают из-за искусственного сокращения производства
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Роналду предъявили коллективный иск на 1 миллиард долларов за поддержку бесполезных НФТ
11
Китай стал первой страной, применившей новую стелс-технологию на подводных лодках
5
Астрономы обнаружили систему с шестью планетами, которые пребывают в редком орбитальном резонансе
+
Немецкий концерн Rheinmetall наладит первое производство бронетехники в Украине уже в 2024 году
16
В Германии введут ограничение на подачу электричества с Нового года
5
Европа может вернутся к закупкам российского газа уже в 2024 году
5
Ночная охота Ланцета позволила выявить и уничтожить ничего не подозревающий украинский "Град"
+
Ryzen 7 5800X3D обходит Core i9-14900K, догоняя Ryzen 7 7800X3D — сокет AM4 не утратил актуальность
54
Google объявила лучшие Android-приложения 2023 года
+
Между галактиками обнаружена гигантская звездная река длиной 1,7 млн световых лет
3
Три операционные системы Linux обошли Windows 11 в игровых тестах
13
Rheinmetall планирует начать производство бронетехники на Украине уже в 2024 году
2
В России начались испытания белорусского 180-тонного большегруза БЕЛАЗ-75184
2
Власти США ограничат субсидирование электромобилей, содержащих батареи или материалы из Китая
2
Исследователи НАСА получили разрешение от НАСА подать заявку на получение лунного грунта из Китая
6
Тайвань на фоне роста напряженности с Китаем получит 108 танков Abrams и 29 реактивных систем HIMARS
5
Китай развернул высокоорбитальный спутниковый интернет, накрыв при этом "солидную" часть России
3
OnePlus 10 Pro начинает получать стабильную версию Android 14
2
В США используют ИИ для ускорения разработки своего новейшего ядерного бомбардировщика B-21 Raider
2
Rockstar Games покажет трейлер GTA VI 5 декабря
+

Популярные статьи

ВКС России начинают массовое обучение пилотов Су-34 НВО использованию авиабомб с УМПК
9
Казахстан отказался от французских "Рафалей" в пользу российских Су-30СМ
3
Как выбрать светодиодную лампу
8
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
76
"Создатель": очередной бестолковый фильм, пытающийся сработать на чувствах
8
Оценка вооружения отечественных БМП: достоинства и недостатки модели БМП-2
2
Игровые релизы в декабре 2023 года
3
Россия и Китай делают большие ставки на бесхвостые самолеты, США наоборот
2
Тестирование Ryzen 5 3600 +1660 DDR5 в 3dmark 14
14
Как правильно купить мышь Lamzu Atlantis или мой опыт покупки и возврата.
8

Сейчас обсуждают

Иван Горыныч
16:44
Ростов под аплодисменты, армией сдан негодяям за два дня, Бахмута взята за 8 месяцев, Жукова со Сталиным на вас нету.
Зеленский признал, что ВСУ сражаются со второй армией мира
Denis Lykov
16:43
Для излечения аффтара рекомендуется: - под пытками заставлять выбрасывать в окно свой ПК каждый месяц; - продолжительность процедуры 1095 дней ... 🚮🚯🚮 🔳🔲🔳
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
Truth Sееker
16:38
У группы "Ногу свело" недавно вышел новый клип на эту тему, там как раз хорошо описана судьба российских "освободителей"
Wnp: Успех ВСУ – это миф, который стремительно обрушится с возвращением домой украинских солдат
Denis Lykov
16:38
... сейчас копишь или кредит ... ❕️❓️❕️ ❗️❔️❗️
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
ev_rus
16:37
Да и игра сейчас после всех мелких обнов реально летает на нормальном железе. Мелкая детализация шикардосная. И лишь на конференции этого сайта пару челиков все сидят пердят на игру, как всегда.
Количество игроков в Starfield перевалило за 12 млн
Obscury
16:37
Год назад.
Генсек НАТО Столтенберг: следует готовиться к плохим новостям с Украины
abdulla
16:36
даёшь 12 ядер на чиплет. Этого хватит.)) и кеш л3 64 мб. А 3д кеш - то 144 подойдёт.))
AMD готовит процессоры с 32 ядрами на чиплет – до 256 ядер на CPU
Иван Горыныч
16:34
Враг хитёр и коварен, будьте бдительны, берегите Балтфлот и будет тебе счастье 🤣🤣😂
В связи с угрозами от НАТО штатная численность ВС РФ увеличена до 1,32 млн военнослужащих
Truth Sееker
16:34
Так местные диванные "эксперты" предрекали за пару недель взятие Авдеевки, а перемоги все нет и нет
Робертс: Мечты Киева столкнутся с суровой реальностью – Украина потеряет всю страну до Днепра
Denis Lykov
16:33
Ты БЕС толковых советов! (аффтару посвящается) 👑 🦧 🗑
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем