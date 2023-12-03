Из-за сокращения производства крупнейшими игроками

Как сообщает популярный ресурс MyDrivers, стратегия крупнейших мировых производителей чипов памяти, таких, как Samsung, Hynix и Micron, сработала, и оптовые цены на оперативную память DDR4 и DDR5 увеличились на 15-20%. Повысились во многих магазинах и розничные цены, хотя это пока успели заметить не все потребители. Здесь стоит напомнить, что из-за ранее возникшего превышения предложения над спросом на рынке чипов, и, соответственно, удешевления такой продукции, упомянутые выше компании намеренно снизили объемы производства. Некоторые эксперты высказывали мнение, что подобные действия производителей можно считать картельным сговором, и в ситуацию должны вмешаться антимонопольщики. Другие же возражали, говоря о том, что, если удешевление продолжится, Samsung, Hynix и Micron будут работать «в минус».

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Как бы то ни было, кризис перепроизводства на рынке чипов памяти DRAM и NAND позади, хотя для покупателей это скорее плохая новость, чем хорошая – в 2024 году, по всей видимости, будут дорожать как модули и комплекты оперативной памяти, так и твердотельные накопители. Причем даже если производители снова увеличат объемы выпуска продукции, снижение цен на ОЗУ и SSD произойдет с задержкой как минимум в несколько месяцев. Проще говоря, окно возможностей для доступного по цене апгрейда подсистемы памяти закрылось, и нескоро откроется вновь.