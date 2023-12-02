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[Zero]
«Яндекс» рассказал о новой потенциальной схеме мобильного мошенничества
В зоне риска - пенсионеры и не только

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Как сообщает издание «Известия», специалисты «Яндекса» обнаружили потенциальную уязвимость операционных систем Apple, которой могут воспользоваться мошенники. Речь идет о настройке постера контакта – выборе аватарки и возможности указания своих имени и фамилии. Злоумышленники могут установить на аватарку, например, логотип крупного банка и подписаться как «Служба безопасности банка N». Подобная практика позволит ввести в заблуждение часть пользователей, имитируя работу сервисов определения номеров. С учетом того, что номера преступников блокируются и попадают в черные списки подобных сервисов с некоторой задержкой, здесь имеется простор для реализации мошеннической схемы.

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В «Яндексе» заявили, что отправили информацию о возможности злонамеренного использования новой функции в компанию Apple. Пояснили эксперты и как не попасться на уловки мошенников: визуально постеры и подсказки сервисов определения номеров, например, от «Яндекса» с Алисой, отличаются друг от друга. Также OS 17 добавляет перед постером пометку «Возможно» или «Maybe». К сожалению, уязвимые группы пользователей, например, пенсионеры, в любом случае находятся в зоне повышенного риска, если говорить о схемах телефонного и интернет-мошенничества.

#информационная безопасность #мошенники
Источник: iz.ru
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