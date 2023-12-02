Игровой сервис от компании Valve опубликовал данные за ноябрь

Популярный игровой сервис Steam опубликовал статистику за ноябрь 2023 года – исходя из нее, можно выделить сразу несколько интересных тенденций. Во-первых, использующие платформу геймеры постепенно переходят с операционной системы Windows 10 на Windows 11, что и отображено на заглавном скриншоте (хотя здесь есть нюанс, о котором дальше). Во-вторых, доля процессоров AMD в десктопном сегменте продолжает расти, пусть и достаточно медленно. Прирост далеко не столь резкий, как можно было бы предположить: статистику за октябрь в данном случае следует считать аномальной – судя по всему, она не учитывала часть пользователей. Это видно и на графике, и в веб-архиве. Причем по ОС и по другим показателям октябрьская статистика, видимо, также была некорректной.

Если говорить о статистике по используемым Steam-геймерами видеокартам, то в целом все по-прежнему. NVIDIA GeForce RTX 3060 лидирует, при этом подавляющее большинство любителей цифровых развлечений используют графические ускорители начально-среднего, среднего и продвинутого игровых сегментов различных поколений – от GTX 1050 Ti, GTX 1060, GTX 1650 и GTX 1660 Ti/Super до RTX 3070/RTX 4070. Также следует отметить популярность относительно недорогих геймерских ноутбуков с мобильными GPU RTX 3060 и RTX 4060. Вероятно, предпочтения пользователей в ближайшее время не изменятся – как демонстрирует анализ статистики Steam за 5 лет, геймеры в основном используют видеокарты одних и тех же ценовых сегментов.