Антимонопольщики всерьез взялись за рынок мобильной связи

Как сообщают российские СМИ, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила, что оператор связи «МегаФон» нарушил антимонопольное законодательство, без должных оснований завысив тарифы для более, чем 8 миллионов клиентов. В компании уже ответили на заявление ведомства, пообещав снизить цены и вернуть несколько тарифов, ранее признанных архивными. В ФАС заявили, что представители оператора пытались обосновать увеличение цен возросшими затратами, но эти основания были признаны недостаточными. Размер штрафа будет определен позднее.

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Пресс-служба оператора подтвердила, что часть архивных тарифов будет возвращена, но также уточнила, что фирма продолжит переговоры с ФАС. В компании полагают, что удерживать уровень цен, который был актуален годы назад, в настоящий момент не представляется возможным. При этом многие сторонние эксперты указывают на несостоятельность доводов как «МегаФона», так и других российских крупных операторов связи – в частности, их показатели чистой прибыли показывают, что компании отнюдь не находятся в сложных условиях. Так, тот же «МегаФон» за первые 6 месяцев 2023 года получил почти 27 миллиардов рублей чистой прибыли, что на 134% больше, чем годом ранее.