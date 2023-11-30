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Как сообщают российские СМИ, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила, что оператор связи «МегаФон» нарушил антимонопольное законодательство, без должных оснований завысив тарифы для более, чем 8 миллионов клиентов. В компании уже ответили на заявление ведомства, пообещав снизить цены и вернуть несколько тарифов, ранее признанных архивными. В ФАС заявили, что представители оператора пытались обосновать увеличение цен возросшими затратами, но эти основания были признаны недостаточными. Размер штрафа будет определен позднее.
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Пресс-служба оператора подтвердила, что часть архивных тарифов будет возвращена, но также уточнила, что фирма продолжит переговоры с ФАС. В компании полагают, что удерживать уровень цен, который был актуален годы назад, в настоящий момент не представляется возможным. При этом многие сторонние эксперты указывают на несостоятельность доводов как «МегаФона», так и других российских крупных операторов связи – в частности, их показатели чистой прибыли показывают, что компании отнюдь не находятся в сложных условиях. Так, тот же «МегаФон» за первые 6 месяцев 2023 года получил почти 27 миллиардов рублей чистой прибыли, что на 134% больше, чем годом ранее.