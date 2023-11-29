Злоумышленники постоянно изобретают новые схемы и модифицируют старые

Российский оператор мобильной связи и интернет-провайдер «Билайн» рассказал о росте популярности новой схемы телефонного мошенничества, с помощью которой злоумышленники получают доступ к аккаунтам жертв в различных сервисах – в том числе, к учетным записям на портале «Госуслуги» и в приложениях банков. Схема включает в себя элементы социальной инженерии.

реклама

Суть метода заключается в следующем: заранее добыв личные данные гражданина из одной из утекших в открытый доступ баз данных, преступники звонят ему и представляются сотрудниками оператора мобильной связи, заявляя о том, что по данному номеру якобы была подана заявка на переход к другому оператору или на подключение платных услуг. После этого мошенники предлагают сменить пароль в личном кабинете «для повышения уровня безопасности». Если жертва соглашается, то злоумышленник пытается авторизоваться в ее личном кабинете в одном из сервисов, восстановив пароль. Гражданину при этом приходит SMS-код, который и просит сообщить лже-сотрудник оператора. Представители «Билайна» напоминают, что настоящие сотрудники компании никогда не просят сообщать какие-либо коды. Не требуют их и сотрудники банков.