Число кредитов за год выросло примерно вдвое

Как сообщает издание «Коммерсант», в 2023 году россияне стали гораздо чаще, чем годом ранее, приобретать цифровую и бытовую технику в кредит. При этом многие эксперты полагают, что дальнейшего роста кредитных покупок не произойдет – в 2023 году реализовался отложенный спрос после кризисного 2022 года, характеризующегося с потребительской точки зрения отказом значительной части граждан от крупных покупок.

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По данным «Тинькофф Кредит Брокер», число заявок на покупку электроники в кредит за девять месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года выросло примерно в 2.3 раза. Подтверждают тенденцию и в Сбербанке, говоря о росте в 2.1 раза. По словам представителя банка, чаще всего из техники россияне покупают в кредит телевизоры, мобильные устройства, ноутбуки и стиральные машины. При этом отмечается зависимость рынка подобных кредитов от курса национальной валюты, инфляции и уровня ключевой ставки.

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Специалист из МТС-банка заявил журналистам, что в банке не ожидают существенного роста потребительского кредитования в 2024 году – как из-за высокой ключевой ставки, так и из-за перехода значительной части граждан на «разумную модель потребления». В «Тинькофф Кредит Брокер» же сообщили, что, согласно результатам исследования, более 80% респондентов в 2023 году уже реализовали отложенные в 2022 году планы по покупке цифровой и бытовой техники.