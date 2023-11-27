Это способствует снижению безопасности дорожного движения

Как заявил руководитель компании Gruzdev-Analyze Александр Груздев, средний возраст находящегося в эксплуатации автомобиля в России превышает 12.4 года, что повышает риски в области безопасности дорожного движения. Логика здесь проста: чем более старые машины используют водители, тем выше риски возникновения неисправностей, хотя, если верить статистике ДТП, это все же гораздо менее значимый фактор, чем, например, вождение в нетрезвом виде или опасное вождение. К тому же, многие автовладельцы стараются вовремя ремонтировать свои транспортные средства, поскольку не имеют достаточного бюджета на приобретение новых или даже подержанных, но выпущенных не позднее 2013-2015 года.

реклама

Нормативный срок эксплуатации автомобиля в России составляет 10 лет, при этом некоторые производители, к примеру, южнокорейские Kia и Hyindai, заявляют меньший срок – 6 лет. Многие эксплуатирующиеся в РФ старые машины, особенно российского и китайского производства, уже не отвечают современным требованиям по уровню безопасности, что может способствовать получению водителем и пассажирами травм даже при не самых серьезных ДТП. Речь идет как о наличии зон деформации, так и о системах помощи водителю, а также о подушках безопасности.