Компания выясняет подробности случившегося

Как сообщают тематические ресурсы, часть пользователей хранилища Google Drive потеряли свои файлы, размещенные в период с мая по ноябрь 2023 года – за неделю о соответствующей проблеме сообщили несколько десятков человек. Файлы просто исчезли и содержимое диска вернулось к состоянию на конец весны, при этом в истории не отображаются никакие действия по удалению файлов, нет их и в корзине. Процедура восстановления, провести которую порекомендовала служба поддержки одному из пострадавших пользователей, не привела ни к каким результатам.

В настоящий момент специалисты Google занимаются расследованием инцидента и пытаются выяснить, что именно пошло не так, и как файлы клиентов могли бесследно пропасть. Пострадавшим же рекомендовано пока не удалять и не добавлять новые файлы. При этом в комментариях же на IT-ресурсах и в социальных сетях в очередной раз отмечают, что инцидент является хорошей иллюстрацией к тезису о том, что любые резервные копии нужно хранить как минимум в трех экземплярах, при этом находиться они должны в разных местах – физически в разных. Например, на дополнительном накопителе и в двух «облаках» в разных странах. Тогда даже форс-мажорная ситуация вроде пожара дома или в дата-центре не приведет к потере ценной информации.