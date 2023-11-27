Компания развивает свой бизнес на рынках постсоветских стран

Как сообщают СМИ, популярный в России маркетплейс Ozon продолжает развивать свой бизнес на рынках и других постсоветских стран – так, компания запустила в Казахстане программу рассрочки. Оформить ее можно на товары стоимостью до 2 миллионов тенге – в настоящий момент это примерно 370-400 тысяч рублей в зависимости от обменного курса в том или ином банке.

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Среди партнеров Ozon, которые будут предлагать свои варианты рассрочки – Halyk Bank, Home Credit Bank, Евразийский Банк и МФО Фридом Финанс Кредит. Получить рассрочку можно полностью в режиме онлайн – пока она доступна лишь на срок 12 месяцев и для нескольких тысяч товаров, но в дальнейшем ассортимент подпадающей под программу продукции будет значительно расширен, а диапазон сроков будет увеличен до 6-24 месяцев.

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Ozon – старейший российский маркетплейс, также он занимает второе место по обороту в РФ, уступая лишь Wildberries. При этом компания обладает хорошей репутацией и избегает различного рода скандальных инцидентов, в отличие от своего главного конкурента. Ранее эксперты «Роскачества» признали Ozon лучшим российским маркетплейсом – оценка проводилась по более, чем 70 различным параметрам.