Корпорация Samsung осталась не у дел

Как сообщает популярный ресурс SamMobile, неоднократно предоставлявший общественности достоверную инсайдерскую информацию о корпорации Samsung, компании Qualcomm и MediaTek выбрали для производства мобильных SoC Dimensity 9400 и Snapdragon 8 Gen 4 не южнокорейского полупроводникового гиганта, а его главного конкурента – тайваньскую TSMC. По предварительным данным, речь идет о техпроцессе N3E – том же самом, что выбрала и Apple. При этом некоторые младшие SoC Qualcomm и MediaTek, вероятно, все же будут выпускаться Samsung.

реклама

По мнению многих отраслевых экспертов, компания TSMC является наиболее передовым производителем полупроводниковой продукции на планете – ее технологические нормы в настоящий момент являются наиболее совершенными. Хорошим тому примером являются графические ускорители NVIDIA GeForce RTX 4000 Ada Lovelace, чипы для которых выпускаются именно на мощностях TSMC. По сравнению с RTX 3000, GPU для которых производились Samsung, новые видеокарты совершили значительный рывок как по вычислительной мощности, так и по энергоэффективности.