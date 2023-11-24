Обыски проходили на объекте в Электростали

Как сообщают российские СМИ, в частности, «Лента.ру», полицейские провели обыск на складе маркетплейса Wildberries в Электростали. В ходе обыска правоохранители обнаружили 16 нелегальных мигрантов – в отношении них были составлены протоколы. По данным RT, как минимум трое нарушителей миграционного законодательства будут выдворены из страны, также каждого из задержанных оштрафовали на сумму от 2 до 5 тысяч рублей.

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Wildberries – не только самый крупный, но и самый скандальный из российских маркетплейсов. Ранее владельцы и сотрудники пунктов выдачи товаров устраивали против компании забастовку, неоднократно писали СМИ и о различных неадекватно жестких правилах, которые пытались устанавливать в Wildberries, отказываясь от них только под давлением общественной огласки. Например, сотрудников нескольких складов заставляли на выходе с объекта раздеваться до трусов, чтобы те не вынесли на себе не принадлежащую им одежду. Сообщали инсайдеры внутри компании и о переработках, а также о тяжелых условиях труда и низкой заработной плате. Впрочем, несмотря на скандалы, маркетплейс остается популярным у потребителей – это подтверждают его финансовые показатели.