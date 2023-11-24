Ее создали в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения

Как сообщает издание «Известия», в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения создали антивейп-систему, по функциональности во многом напоминающую системы противопожарной сигнализации. Входящие в комплект датчики анализируют воздух на наличие глицерина и пропиленгликоля – они входят в состав подавляющего большинства жидкостей для вейпа. Такой метод дает возможность определить, используют ли в том или ином месте электронные сигареты.

Если концентрация одного из отслеживаемых компонентов превышает заданный порог, система при помощи Wi-Fi или сети мобильной связи связывается с сервером и отправляет соответствующее уведомление. По задумке разработчиков, система позволит отслеживать факты использования вейпов в учебных заведениях, в том числе, в санузлах. В настоящий момент тестовый образец функционирует во Второй Санкт-Петербургской гимназии. Большинство опрошенных экспертов полагают, что хотя система и не поможет выявлять конкретных курильщиков, она позволит снизить число случаев использования вейпов в не предназначенных для этого помещениях.