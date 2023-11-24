Несмотря на ослабление рубля и снижение реальных доходов

Как сообщает издание «Газета.ру», со ссылкой на исследование компании XYZ School, за неполный 2023 год россияне приобрели компьютерной техники на сумму свыше 322 миллиардов рублей. Согласно полученным в ходе проекта сведениям, 42% потребителей выбирали готовые решения в виде системных блоков или лэптопов, а 58% приобретали отдельные комплектующие. По объему продаж лидируют накопители – как твердотельные, так и магнитные. На втором месте – ОЗУ, а на третьем – графические ускорители. CPU и материнские платы замыкают топ-5.

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Стоит отметить, что на протяжении большей части 2023 года российская национальная валюта слабела по отношению к американской, соответственно, импортные товары дорожали, а в их число входит и компьютерная техника. Именно этим, вероятно, объясняется высокая популярность сравнительно недорогих компонентов ПК – накопителей и оперативной памяти. Видеокарты же традиционно востребованы среди геймеров вне зависимости от экономической ситуации в стране и в мире – если GPU стоят неоправданно дорого, любители видеоигр просто приобретают решения не такой высокой, как обычно, ценовой категории.