В 2023 году это большая редкость - для изготовления радиаторов производители почти всегда используют алюминий

Хорошо знакомая компьютерным энтузиастам компания Thermalright презентовала уникальный по современным меркам кулер пол названием AXP90-X53 – его радиатор полностью выполнен из меди, как и четыре тепловые трубки. Это большая редкость – как правило, производители используют при изготовлении радиаторов не медь, а гораздо более дешевый алюминий. Кстати, есть у Thermalright и такая же по конструкции модель, но с более привычным алюминиевым радиатором.

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Сообщается, что устройство предназначено в первую очередь для дизайнерских и компактных корпусов, в том числе, форм-фактора Mini-ITX, но может использоваться и в обычных системах. Габариты кулера в полностью собранном виде составляют 94,5x95x53 мм, а вес – чуть меньше 600 г. За активную фазу охлаждения отвечает 92-миллиметровый вентилятор с максимальной скоростью вращения лопастей до 2700 оборотов в минуту. Что же касается уровня шума – если верить заявлениям производителя, он не превышает 22.4 дБА. Информации о стоимости новинки пока нет, зато известно, что устройство будет совместимо с такими сокетами, как LGA1700, AM5, LGA1200 и AM4.

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