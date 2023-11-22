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[Zero]
Thermalright представила полностью выполненный из меди кулер AXP90-X53
В 2023 году это большая редкость - для изготовления радиаторов производители почти всегда используют алюминий

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Хорошо знакомая компьютерным энтузиастам компания Thermalright презентовала уникальный по современным меркам кулер пол названием AXP90-X53 – его радиатор полностью выполнен из меди, как и четыре тепловые трубки. Это большая редкость – как правило, производители используют при изготовлении радиаторов не медь, а гораздо более дешевый алюминий. Кстати, есть у Thermalright и такая же по конструкции модель, но с более привычным алюминиевым радиатором.

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Сообщается, что устройство предназначено в первую очередь для дизайнерских и компактных корпусов, в том числе, форм-фактора Mini-ITX, но может использоваться и в обычных системах. Габариты кулера в полностью собранном виде составляют 94,5x95x53 мм, а вес – чуть меньше 600 г. За активную фазу охлаждения отвечает 92-миллиметровый вентилятор с максимальной скоростью вращения лопастей до 2700 оборотов в минуту. Что же касается уровня шума – если верить заявлениям производителя, он не превышает 22.4 дБА. Информации о стоимости новинки пока нет, зато известно, что устройство будет совместимо с такими сокетами, как LGA1700, AM5, LGA1200 и AM4.

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#системы охлаждения #thermalright #кулеры
Источник: techpowerup.com
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Shatun29
12:48
Я выше ровно об этом и написал, но некоторым бестолку показывать пальцем в небо, один хрен будут смотреть на палец.
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Truth Sееker
12:47
3 таких административки в течении года и уже будет уголовка, а там и до 5 лет можно получить, да и сумма штрафа не маленькая
Россиянку оштрафовали на 30 000 рублей за лайк в WhatsApp
OgoGoLog
12:45
Всегда можно было съехать и на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Значит в группе ещё что-то было.
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Profit
12:42
опять бездоказанный бред))))))) ну, как обычно от трусика-балабола бесполезного ничего бОльшего ожидать и не требуется)))))))))))
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