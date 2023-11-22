Но пока только в двух штатах США

Как пишет Vice, американские полицейские из Вашингтона в округе Колумбия начали бесплатно раздавать автовладельцам метки Apple AirTag и аналогичные по функционалу Android-устройства с целью повышения защиты транспортных средств от угона. Ранее аналогичные меры приняли правоохранители из штата Калифорния, который считается одним из наиболее богатых, престижных и технологически продвинутых штатов США.

По информации экспертов, увеличение количества угонов связано с отсутствием в ряде автомобилей даже базовой противоугонной защиты, либо с наличием в такой защите явных уязвимостей. Особенно часто угонам подвергаются транспортные средства южнокорейских производителей Kia и Hyundai. По мнению сержанта MPD Энтони Уолша, использование меток и геотрекеров позволит полиции быстрее находить угнанные автомобили и привлекать к ответственности преступников. Если подобная практика окажется успешной, то она может распространиться и за пределы Калифорнии и округа Колумбия. Также ничто не мешает самим автовладельцам приобретать геотрекеры и самостоятельно устанавливать их, хотя некоторые продвинутые угонщики пользуются устройствами для глушения сигнала и прочими специальными инструментами, чтобы затруднить обнаружение хозяином и полицией угнанного транспортного средства.