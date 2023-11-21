Об этом предупреждают представители дилерских центров

Как сообщает популярный ресурс Auto.ru со ссылкой на представителей дилерских центров, инсайдеров и профильных экспертов, автомобили на российском рынке продолжат дорожать и в 2024 году, хотя средняя цена новой машины уже выросла за 2023 год с 2.4 миллионов рублей до более, чем 3 миллионов. По разным оценкам, прибавка в стоимости составит в среднем 5-15% уже в ближайшие месяцы, и это несмотря на то, что значительного ослабления российской национальной валюты как минимум до марта экономисты и финансовые аналитики не ожидают.

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Представители отрасли связывают грядущее удорожание транспортных средств со все теми же факторами, что и раньше – санкционными и логистическими проблемами, рисками, касающимися курса рубля, а также увеличением утилизационного сбора. К уже имеющимся сложностям в логистике теперь добавился и дефицит автовозов, из-за чего транспортировка автомобилей неизбежно подорожает. В целом же нехватки на рынке импортных авто дилеры не ожидают, но большинство таких машин будут китайскими – доставлять, например, европейские авто некоторые компании посредством механизмов параллельного импорта планируют в первую очередь штучно и по индивидуальным заказам, а не массово. Например, к такой стратегии уже перешли «Автодом» и «АвтоСпецЦентр».