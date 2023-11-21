А некоторым - еще и со спонтанными перезагрузками

Опытные пользователи операционных систем Windows 10 и Windows 11 от корпорации Microsoft хорошо знают, что не стоит спешить ставить новые обновления – нередко они приносят больше проблем, чем пользы. Так получилось и с апдейтом KB5032190 для Windows 11 – как жалуются многие комментаторы на Reddit, обновление привело к возникновению проблем с панелью задач, а конретно – со значками на ней. Иногда они не работают вообще, иногда – пропадают или работают некорректно. Например, пользователь пытается открыть мессенджер Discord, а запускается браузер Chrome, хотя его иконка расположена в другом месте.

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Отдельные комментаторы жалуются на еще более серьезную проблему – при попытке установить обновление операционная система уходит в цикл бесконечных перезагрузок. Сообщается, что Microsoft уже известно о проблемах с панелью задач, в качестве же временного решения эксперты предлагают перезапуск процесса «Проводника» (explorer.exe). Еще одна распространенная рекомендация – откладывать установку свежих апдейтов на несколько недель. Такая стратегия позволяет убедиться, что новое обновление не принесет серьезных проблем.