Доля отечественных же сократилась до 29.4%

Как сообщает маркетинговое агентство НАПИ, российский рынок новых грузовых автомобилей активно захватывают китайские бренды – доля отечественных грузовиков с 52% по итогам десяти месяцев прошлого года уменьшилась до 30 % по итогам десяти месяцев текущего. В сегментах же самосвалов и тягачей продукция компаний из Поднебесной заняла 80% и 75,6% соответственно. При этом у китайских транспортных средств нередко наблюдаются проблемы с унификацией и доступностью запчастей – комплектующие доставляются месяцами, причем не всегда с первого раза те, что нужно.

реклама

Похожая ситуация наблюдается и на рынке легковых автомобилей – китайские компании активно осваивают российский рынок. При этом впечатления автолюбителей от них смешанные – одни отмечают хорошую цифровую оснащенность транспортных средств из Поднебесной и недорогое обслуживание, другие же сетуют, что в случае необходимости серьезного ремонта «железный конь» может встать на несколько месяцев. Впрочем, в случае с легковыми авто это, как правило, не критично, простой же грузового транспорта нередко приводит к упущенной бизнесом прибыли или даже прямым финансовым потерям.