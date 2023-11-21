Из-за неосторожности одного сотрудника

Как сообщает ресурс SiliconValley, на корпорацию NVIDIA подала в суд немецкая фирма Valeo Schalter und Sensoren, специализирующаяся на автомобильных технологиях – «зеленых» обвиняют в краже коммерческих данных. Бывший сотрудник Valeo, нанятый NVIDIA, сам неосторожно показал украденные файлы в ходе совместной видеоконференции – его уже признали виновным в Германии за противозаконное приобретение, использование и разглашение коммерческой тайны.

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Грядущее судебное разбирательство Valeo с NVIDIA обещает быть более масштабным и долгим – представители истца полагают, что похищенные исходники позволили ответчику значительно ускорить разработку софта для помощи при парковке транспортных средств и сэкономило ему миллионы, а возможно, и десятки миллионов долларов. Общий же потенциальный ущерб оценивается уже в сотни миллионов долларов.

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По информации журналистов, уже упомянутый выше сотрудник, Мохаммад Монируззаман, работая в Valeo, скопировал исходники на USB-накопитель, и в дальнейшем передал данные NVIDIA. В самой NVIDIA обвинения отрицают, заявляя, что пока Монируззаман не рассказал об уголовном преследовании в его адрес, в компании не знали об украденных исходниках. Также в компании подчеркивают, что не заинтересованы в исходном коде Valeo и ее коммерческих секретах и готовы сотрудничать с правоохранителями.