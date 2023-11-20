В том числе из-за отсутствия унификации комплектующих

Как сообщает издание «Октагон», ссылаясь на мнение экспертов и представителей СТО, у российских потребителей возникает все больше проблем с китайскими автомобилями – они сейчас пользуются в стране достаточно высоким спросом. При этом если требуется ремонт, то необходимую запчасть можно ждать месяцами – унификации компонентов у китайских производителей в большинстве случаев нет. Как отметил руководитель одного из техцентров, нередко партнеры из Поднебесной присылают еще и не ту деталь, что была заказана.

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По словам правления ассоциации «Межрегионавтотранс» Сергея Храпача, со временем проблем с ремонтом китайских транспортных средств будет только больше – если совместимые с европейскими автомобилями запчасти нередко выпускают десятки предприятий, то в Китае, например, глушитель спустя год после выпуска машины может производить не та фабрика, что изначально, и со старыми версиями автомобиля он будет несовместим. По уровню развития отрасли сервисного обслуживания китайские производители значительно отстают от японских, корейских, европейских и американских, что является серьезной проблемой для конечного потребителя.