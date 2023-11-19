Ее запретили поставлять в страну из-за санкций

Как сообщает популярный ресурс Videocardz, с китайского сайта компании NVIDIA пропали упоминания о флагманском графическом ускорителе RTX 4090 – произошло это из-за американских санкций. Производитель теперь не может официально поставлять такие видеокарты в Китай, поскольку используемый в них GPU AD102 находится под особым экспортным контролем. Примечательно, что модель пропала как из списка игровых видеокарт, так и с графиков производительности – как будто ее вовсе не существует.

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Конечно, китайские потребители по-прежнему могут приобрести NVIDIA GeForce RTX 4090, но стоимость таких графических ускорителей значительно выросла из-за превышения спроса над предложением. Ритейлерам потребуется время на то, чтобы выстроить новые логистические цепочки – похожий процесс, причем гораздо более масштабный, происходил в последние полтора года и в России после введения многими государствами санкций против РФ. Стоит отметить, что китайский рынок крайне важен для NVIDIA, поэтому, как предполагают эксперты, фирма может выпустить для местного рынка специальную версию RTX 4090 на чипе, похожем на AD102, но с другим названием и немного урезанными характеристиками. Ранее компания уже проворачивала такой трюк с профессиональными GPU, и это успешно работало – бюрократическая машина не поспевала за коммерческой.