Полноценный анонс устройства может состояться уже в декабре текущего года

Согласно данным попурярного ресурса GSMArena, бренд Oukitel готовит к релизу очередной защищенный смартфон со сверхъемким аккумулятором – в данном случае на 22 000 мА*ч с поддержкой 33-ваттной зарядки. По предварительным данным, модель под названием WP19 Pro будет официально представлена уже в декабре текущего года. Это тот случай, когда сравнение мобильного устройства с кирпичом выглядит уместно – весить аппарат будет около 600 г.

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Смартфон будет базироваться на популярной SoC Helio G99 и получит 12 ГБ оперативной памяти и 256-гигабайтный флеш-накопитель. Объем свободного места можно будет увеличить при помощи карты памяти MicroSD емкостью до 2 ТБ. Диагональ дисплея WP19 Pro составит 6.8 дюйма при разрешении FullHD+ и повышенной частоте обновления (до 120 Гц). Среди прочих особенностей смартфона следует отметить 64-мегапиксельную основную камеру и 20-мегапиксельную камеру ночного видения. Фронтальная камера – 16-мегапиксельная. Что же касается защиты от пыли и влаги – здесь все по высшему разряду. Смартфон будет сертифицирован согласно стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810H, что означает, что его можно погружать под воду. О стоимости будущей новинки информации пока нет.