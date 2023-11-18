У техногиганта возникают трудности с разработкой такого устройства

Как сообщает Bloomberg, корпорация Apple пока не преодолела технические сложности при разработке собственного 5G-модема – его выпуск намечен на 2026 год, а до тех пор компания будет использовать устройства Qualcomm. Ранее «яблочным» уже приходилось переносить сроки перехода на собственные 5G-модемы, поскольку необходимо, чтобы по характеристикам они не сильно уступали сторонним решениям, а в идеале – даже превосходили их. Изначально компания из Купертино намеревалась выпустить iPhone со своими модемами уже в 2024 году, теперь же они точно не выйдут до 2026 года, причем возможны и дополнительные задержки.

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Стоит отметить, что компания Qualcomm также не стоит на месте, а совершенствует свою продукцию – так, ее 5G-модем Qualcomm X70 в iPhone 15 вместо Qualcomm X65 в iPhone 14 демонстрирует на 54% более высокие скоростные показатели, что можно считать серьезным преимуществом в эпоху потокового видео высокого разрешения. При этом многие технические специалисты считают тот факт, что Apple, с ее бюджетами, в течение нескольких лет не может разработать и выпустить 5G-модем, достаточно странным.