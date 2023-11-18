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[Zero]
Глава Samsung может получить до 5 лет тюрьмы за мошенничество со слиянием компаний
Такого наказания требует южнокорейская прокуратура

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Как сообщает издание Korea Herald, южнокорейская прокуратура требует для председателя совета директоров корпорации Samsung Ли Джэ Ёна, который является внуком основателя компании, тюремного заключения сроком до 5 лет. По мнению правоохранителей, топ-менеджер виновен в мошенничестве со слиянием дочерних компаний Samsung в 2015 году – он якобы занимался манипулированием стоимостью акций и бухгалтерскими махинациями.

Ли Джэ Ён работает в компании Samsung c 1991 года. Ранее он уже сталкивался с обвинениями в экономических преступлениях и даже провел два неполных срока в тюрьме (суммарно около трех лет) и освободился в 2021 году, а в 2022 был амнистирован. Состояние предпринимателя оценивается в почти 6 миллиардов долларов США. Сам он полностью отрицает все обвинения, прокуратура же полагает, что он совместно с еще несколькими топ-менеджерами занимался различного рода махинациями в ходе слияния компаний Cheil Industries и Samsung C&T Corp с целью личного обогащения и усиления своих бизнес-позиций. Согласно информации журналистов, суд примет решение по обозначенному делу в 2024 году.

#samsung #южная корея #законодательство #бизнес
Источник: 3dnews.ru
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