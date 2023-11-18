Такого наказания требует южнокорейская прокуратура

Как сообщает издание Korea Herald, южнокорейская прокуратура требует для председателя совета директоров корпорации Samsung Ли Джэ Ёна, который является внуком основателя компании, тюремного заключения сроком до 5 лет. По мнению правоохранителей, топ-менеджер виновен в мошенничестве со слиянием дочерних компаний Samsung в 2015 году – он якобы занимался манипулированием стоимостью акций и бухгалтерскими махинациями.

Ли Джэ Ён работает в компании Samsung c 1991 года. Ранее он уже сталкивался с обвинениями в экономических преступлениях и даже провел два неполных срока в тюрьме (суммарно около трех лет) и освободился в 2021 году, а в 2022 был амнистирован. Состояние предпринимателя оценивается в почти 6 миллиардов долларов США. Сам он полностью отрицает все обвинения, прокуратура же полагает, что он совместно с еще несколькими топ-менеджерами занимался различного рода махинациями в ходе слияния компаний Cheil Industries и Samsung C&T Corp с целью личного обогащения и усиления своих бизнес-позиций. Согласно информации журналистов, суд примет решение по обозначенному делу в 2024 году.