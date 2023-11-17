Его планируют использовать сразу несколько производителей твердотельных накопителей

Компания Silicon Motion повторно презентовала свой PCI-Express 5.0 контроллер SM2508 для твердотельных накопителей – его характеристики с прошлого анонса заметно улучшились. Так, производитель заявляет о последовательной скорости чтения и записи до 14.5 ГБ/с, а также о скорости случайных операций до 2.5 миллионов IOPS. Сообщается, что контроллер поддерживает флеш-память 3D TLC/3D QLC NAND и обладает скромным TDP, которое составляет 3.5 Вт. Впрочем, это не значит, что высокоскоростные SSD на его основе смогут обходиться без активного охлаждения – большинству PCI-E 5.0 накопителей необходимы как довольно крупный радиатор, так и миниатюрный вентилятор.

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По предварительным данным, контроллер Silicon Motion SM2508 планируют использовать сразу несколько вендоров второго эшелона – то есть задействующих компоненты не собственной разработки. Производители же первого эшелона, такие, как Samsung и Western Digital, по-прежнему делают ставку на контроллеры и чипы флеш-памяти 3D NAND собственного производства. Некоторые инсайдеры говорят о том, что в 2024 году мы увидим PCI-E 5.0 SSD как минимум от одной из этих компаний, хотя эту информацию можно считать предварительной и непроверенной.