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Более 40% пользователей умных устройств Xiaomi – обладатели iPhone и iPad
Вероятно, многие из них не хотят переплачивать за Apple Watch

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Как сообщает портал ITHome, более 40% пользователей умных устройств китайской корпорации Xiaomi являются владельцами смартфонов iPhone или планшетов iPad от компании Apple. При этом 45% из них владеют пятью и более устройствами экосистемы Xiaomi, если учитывать как носимые гаджеты, так и цифровую, и бытовую технику. Как считают эксперты, некоторые владельцы «яблочных» мобильных девайсов, вероятно, не желают переплачивать за Apple Watch, и считают, что продукция Xiaomi обладает привлекательным соотношением стоимости и характеристик. Примечательно, что умные девайсы китайской компании отлично работают с операционной системой iOS.

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В настоящий момент в экосистему Xiaomi Mijia входит свыше 655 миллионов устройств, при этом более 300 миллионов из них было приобретено владельцами iPhone или iPad. Китайская компания активно расширяет свой ассортимент на рынках цифровой и бытовой техники, а также носимых гаджетов, нередко предлагая весьма конкурентоспособные продукты. Наиболее широко ее товары распространены в Поднебесной, но многие из них можно приобрести и международном рынке.

#смартфоны #apple #xiaomi #мобильные устройства
Источник: ixbt.com
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