Ранее о возможности появления такого устройства сообщали инсайдеры

На прошлой неделе на тематических ресурсах и в социальных сетях распространились слухи о том, что южнокорейская корпорация Samsung якобы планирует вскоре выпустить складной или гибкий смартфон средней ценовой категории стоимостью 400-500 долларов США. Говорили о подобной возможности, в частности, специалисты аналитической компании TrendForce, а также некоторые инсайдеры, специализирующиеся на таких гаджетах.

Увы, ожидания не оправдались – компания поспешила опровергнуть слухи, заявив, что пока не планирует выпускать подобных девайсов. Решение Samsung, впрочем, может в будущем измениться – как прогнозируют эксперты по мобильным устройствам, гибкие смартфоны постепенно будут появляться не только во флагманском сегменте, но и в субфлагманском, а потом и в верхней части среднего. «Первые ласточки» уже появились – например, Tecno Phantom V Flip 5G стоимостью 600 долларов, а также Motorola Razr 40 (Razr 2023) стоимостью 500 долларов. В ближайшие годы гибких и складных смартфонов с такой ценой станет больше – скорее всего, как минимум несколько моделей выпустят китайские бренды.