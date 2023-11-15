Рубль укрепляется на протяжении 3 недель подряд

С января по август 2023 года российская национальная валюта сильно подешевела – с 70-75 до 100 единиц за доллар. Впроем, в результате предпринятых государством мер в виде неоднократного повышения Центробанком ключевой ставки (сейчас она составляет уже 15% против 7.5% в середине лета) и указа президента о продаже 43 крупными экспортерами части валютной выручки она перешла к уверенному росту. Укрепление «деревянного» наблюдается на протяжении более, чем 3 недель подряд, и сегодня, 15 ноября, курс доллара опустился ниже 89 рублей впервые с 4 июля текущего года.

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По мнению экономистов и финансовых аналитиков, имеется у рубля и потенциал для дальнейшего усиления – «деревянный» может закрепиться в диапазоне 85-90 единиц за доллар. Помимо предпринятых государством мер российской национальной валюте оказывают поддержку увеличение цен на энергоносители и налоговый период. Главный же фактор – уже упомянутый указ, подписанный президентом Владимиром Путиным 11 октября. Действовать он будет на протяжении 6 месяцев, а объемы продаж компаниями валютной выручки определяются правительством. Перечень подпадающих под указ компаний неизвестен, поскольку документ имеет гриф «для служебного пользования».