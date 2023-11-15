Некоторые эксперты считают, что российская национальная валюта закрепится в коридоре 85-90 единиц за доллар

Рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару – как сообщают СМИ, американская валюта впервые с 27 июля текущего года стоит менее 90 единиц российской. Значительное число экономистов и финансовых аналитиков прогнозируют, что «деревянный» закрепится в коридоре 85-90 единиц за доллар, хотя другие высказывают более осторожные предположения, говоря о более широком диапазоне в 85-95 единиц. Поддержку рублю оказывают как повысившийся спрос на энергоресурсы, включая нефть, так и эффект от продажи экспортерами валютной выручки.

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На протяжении большей части 2023 года наблюдалось ослабление российской валюты, но когда в августе за один доллар стали давать более 100 рублей, в ситуацию вмешалось государство. Повышение ключевой ставки не принесло достаточного результата, и были подключены дополнительные инструменты. Так, президент Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже 43 группами компаний-экспортеров части валютной выручки в объемах, определяемых правительством. Сделал российский лидер и ряд заявлений, которые дали трейдерам понять, что государство не допустит снижения курса рубля до 100 и более единиц за доллар.