Укрепление российской национальной валюты продолжается

Как сообщают российские СМИ, курс доллара упал ниже отметки в 91 рубль впервые с 28 июля текущего года. Здесь стоит напомнить, что в августе доллар торговался более, чем за 100 рублей – вскоре после преодоления этой психологической отметки в ситуацию вмешался Банк России, повысив ключевую ставку. Впрочем, значимого эффекта это не принесло – увеличивать ставку пришлось еще два раза, и на момент написания данной новости она составляет 15% против 7.5% в июле.

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По мнению многих экономистов, финансовых аналитиков и политологов, большее, чем действия Центробанка, влияние оказали на рубль заявления и действия президента РФ Владимира Путина. Так, в рамках одной из пресс-конференций российский лидер уточнил, что для бюджета нужен курс [доллара] «чуть-чуть пониже». Также президентом был подписан указ об обязательной продаже 43 крупными компаниями-экспортерами части валютной выручки. Срок действия данного указа – 6 месяцев, поэтому с высокой вероятностью до марта 2024 года значительного ослабления российской национальной валюты можно не опасаться. Специалисты же из крупных банков в большинстве своем полагают, что рубль на несколько месяцев закрепится в диапазоне 85-95 единиц за доллар.