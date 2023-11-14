Геймерам придется довольствоваться моделями линейки RTX 4000 Super

Компания NVIDIA опубликовала слайд, подтверждающий, что GPU B100 и GB200 Blackwell выйдут уже в 2024 году. К разочарованию геймеров, игровых видеокарт Blackwell пока ждать не следует – любителям компьютерных игр придется довольствоваться обновленной линейкой RTX 4000 Super, новые же GPU предназначены для специализированных задач, таких, как проекты на основе искусственного интеллекта и нейросетей, а также обработка данных.

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Специалисты NVIDIA прогнозируют, что графический чип B100 будет демонстрировать значительно более высокую производительность при работе с моделями GPT, чем предшествующие ему решения. Также к преимуществам нового GPU можно отнести увеличенную пропускную способность памяти – как считает команда популярного ресурса Videocardz, опираясь на слухи и инсайдерскую информацию, чип будет использовать память HBM3e, обеспечивающую пропускную способность до 4,8 ТБ/с. В будущем микроархитектура Blackwell может быть использована и для игровых видеокарт, хотя про них компания NVIDIA пока ничего не говорит – ожидать анонса или хотя бы тизеров, скорее всего, можно будет только спустя несколько месяцев после выхода линейки RTX 4000 Super, который ожидается в начале 2024 года.