Приобрести его можно примерно за 500 долларов США

Китайская компания Unihertz презентовала новый защищенный смартфон под названием Tank 3 – от большинства конкурентов он отличается нестандартным дизайном и огромной даже по меркам сегмента емкостью аккумуляторной батареи – она составляет невероятные 23 800 мА*ч, больше, чем у многих пауэрбанков. Кстати, аппарат можно использовать в режиме пауэрбанка, при стандартной же эксплуатации производитель обещает до 1800 часов в режиме ожидания, 118 часов разговоров, 98 часов прослушивания музыки, 48 часов просмотра видео или 38 часов гейминга. Также поддерживается сверхбыстрая 120-ваттная зарядка.

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Unihertz Tank 3 базируется на восьмиядерной SoC MediaTek Dimensity 8200 и обладает крупным 6.79-дюймовым 120-герцевым дисплеем с разрешением 2460x1080 точек. Объем оперативной памяти составляет 16 ГБ, а флеш-накопителя – 512 ГБ, также допускается установка карт памяти MicroSD емкостью до 2 ТБ. Толщина новинки составляет 31 мм, а вес – почти 670 г, что в несколько раз больше, чем у среднего современного смартфона.

Блок камер включает в себя основной датчик на 200 Мп, сенсор «ночного видения» на 64 Мп, а также сверхширокоугольный модуль на 50 Мп и телевик на 8 Мп. Фронтальная камера – 50-мегапиксельная. Также среди «фишек» смартфона можно отметить весьма яркий фонарик на 1200 люмен, лазерный дальномер и настраиваемые боковые клавиши. Модель поддерживает современные стандарты связи, включая 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 и NFC, а также защищена от пыли и влаги по стандарту IP68. Рекомендованная стоимость Unihertz Tank 3 – около 500 долларов США.

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